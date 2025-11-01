Dante Games (DANTE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Dante Games за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DANTE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Dante Games % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01875 $0.01875 $0.01875 -0.68% USD Действително Прогноза Dante Games Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Dante Games може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01875. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Dante Games може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.019687. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DANTE е $ 0.020671 с темп на растеж 10.25%. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DANTE е $ 0.021705 с темп на растеж 15.76%. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DANTE за 2029 г. е $ 0.022790 заедно с темп на растеж 21.55%. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DANTE за 2030 г. е $ 0.023930 заедно с темп на растеж 27.63%. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Dante Games може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.038979. Dante Games (DANTE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Dante Games може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.063494. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01875 0.00%

2026 $ 0.019687 5.00%

2027 $ 0.020671 10.25%

2028 $ 0.021705 15.76%

2029 $ 0.022790 21.55%

2030 $ 0.023930 27.63%

2031 $ 0.025126 34.01%

2032 $ 0.026383 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.027702 47.75%

2034 $ 0.029087 55.13%

2035 $ 0.030541 62.89%

2036 $ 0.032068 71.03%

2037 $ 0.033672 79.59%

2038 $ 0.035355 88.56%

2039 $ 0.037123 97.99%

2040 $ 0.038979 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Dante Games за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.01875 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.018752 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.018767 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.018827 0.41% Прогноза за цената на Dante Games (DANTE) за деня Прогнозната цена за DANTE на November 1, 2025(Днес) е $0.01875 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Dante Games (DANTE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DANTE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.018752 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Dante Games (DANTE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DANTE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.018767 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Dante Games (DANTE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DANTE е $0.018827 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Dante Games Текуща цена $ 0.01875$ 0.01875 $ 0.01875 Промяна в цената (24 часа) -0.67% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K Обем (24 часа) -- Последната цена на DANTE е $ 0.01875. Има 24-часова промяна от -0.68%, с 24-часов обем на търговия от $ 56.74K. Освен това DANTE има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на DANTE на живо

Историческа цена на Dante Games Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Dante Games, текущата цена на Dante Games е 0.01875USD. Циркулиращото предлагане на Dante Games(DANTE) е 0.00 DANTE , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000039 $ 0.01904 $ 0.01867

7 дни -0.03% $ -0.000730 $ 0.021 $ 0.01801

30 дни -0.17% $ -0.00392 $ 0.02432 $ 0.01801 24-часово представяне През последните 24 часа за Dante Games имаше движение в цената от $0.000039 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Dante Games се търгуваше при най-висока стойност от $0.021 и съответно при най-ниска стойност от $0.01801 . Имаше промяна в цената от -0.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DANTE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Dante Games бе предмет на промяна от -0.17% , което отразява приблизително $-0.00392 към стойността. Това указва, че за DANTE в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Dante Games за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на DANTE

Как работи модулът за прогноза за цената на Dante Games (DANTE)? Модулът за прогноза за цената на Dante Games е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DANTE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Dante Games през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DANTE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Dante Games. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DANTE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DANTE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Dante Games.

Защо е важна прогнозата за цената на DANTE?

Прогнозните цени на DANTE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DANTE сега? Според вашите прогнози, DANTE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DANTE през следващия месец? Според Dante Games (DANTE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DANTE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DANTE през 2026 г.? Цената на 1 Dante Games (DANTE) днес е $0.01875 . Според горния модул за прогнози DANTE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DANTE през 2027 г.? Dante Games (DANTE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DANTE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DANTEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Dante Games (DANTE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DANTEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Dante Games (DANTE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DANTE през 2030 г.? Цената на 1 Dante Games (DANTE) днес е $0.01875 . Според горния модул за прогнози DANTE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DANTE през 2040 г.? Dante Games (DANTE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DANTE до 2040 г. Регистрирайте се сега