Получете прогнози за цената на Circle Internet за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне CRCLON през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Circle Internet % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. Circle Internet Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Circle Internet може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 128.39. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Circle Internet може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 134.8094. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на CRCLON е $ 141.5499 с темп на растеж 10.25%. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на CRCLON е $ 148.6274 с темп на растеж 15.76%. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CRCLON за 2029 г. е $ 156.0588 заедно с темп на растеж 21.55%. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CRCLON за 2030 г. е $ 163.8617 заедно с темп на растеж 27.63%. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Circle Internet може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 266.9135. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Circle Internet може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 434.7741.

2026 $ 134.8094 5.00%

2027 $ 141.5499 10.25%

2028 $ 148.6274 15.76%

2029 $ 156.0588 21.55%

2030 $ 163.8617 27.63%

2031 $ 172.0548 34.01%

2032 $ 180.6576 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 189.6905 47.75%

2034 $ 199.1750 55.13%

2035 $ 209.1337 62.89%

2036 $ 219.5904 71.03%

2037 $ 230.5699 79.59%

2038 $ 242.0984 88.56%

2039 $ 254.2034 97.99%

2040 $ 266.9135 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Circle Internet за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 128.39 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 128.4075 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 128.5131 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 128.9176 0.41% Прогноза за цената на Circle Internet (CRCLON) за деня Прогнозната цена за CRCLON на November 1, 2025(Днес) е $128.39 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Circle Internet (CRCLON) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за CRCLON, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $128.4075 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за CRCLON, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $128.5131 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Circle Internet (CRCLON) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за CRCLON е $128.9176 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Circle Internet Текуща цена $ 128.39$ 128.39 $ 128.39 Промяна в цената (24 часа) +1.47% Пазарна капитализация $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Циркулиращо предлагане 14.53K 14.53K 14.53K Обем (24 часа) $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Обем (24 часа) -- Последната цена на CRCLON е $ 128.39. Има 24-часова промяна от +1.47%, с 24-часов обем на търговия от $ 56.75K. Освен това CRCLON има предлагане в обръщение от 14.53K и обща пазарна капитализация от $ 1.86M. Преглед на цената на CRCLON на живо

Историческа цена на Circle Internet Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Circle Internet, текущата цена на Circle Internet е 128.39USD. Циркулиращото предлагане на Circle Internet(CRCLON) е 0.00 CRCLON , което дава пазарна капитализация от $1.86M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 1.5499 $ 129.27 $ 124.99

7 дни -0.11% $ -16.7700 $ 147.37 $ 122.56

30 дни -0.02% $ -3.8300 $ 159.1 $ 121.24 24-часово представяне През последните 24 часа за Circle Internet имаше движение в цената от $1.5499 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Circle Internet се търгуваше при най-висока стойност от $147.37 и съответно при най-ниска стойност от $122.56 . Имаше промяна в цената от -0.11% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на CRCLON за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Circle Internet бе предмет на промяна от -0.02% , което отразява приблизително $-3.8300 към стойността. Това указва, че за CRCLON в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Circle Internet за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на CRCLON

Как работи модулът за прогноза за цената на Circle Internet (CRCLON)? Модулът за прогноза за цената на Circle Internet е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на CRCLON на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Circle Internet през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на CRCLON и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Circle Internet. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на CRCLON. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на CRCLON, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Circle Internet.

Защо е важна прогнозата за цената на CRCLON?

Прогнозните цени на CRCLON са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в CRCLON сега? Според вашите прогнози, CRCLON ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на CRCLON през следващия месец? Според Circle Internet (CRCLON) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната CRCLON цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 CRCLON през 2026 г.? Цената на 1 Circle Internet (CRCLON) днес е $128.39 . Според горния модул за прогнози CRCLON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на CRCLON през 2027 г.? Circle Internet (CRCLON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CRCLON до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на CRCLONпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Circle Internet (CRCLON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на CRCLONпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Circle Internet (CRCLON) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 CRCLON през 2030 г.? Цената на 1 Circle Internet (CRCLON) днес е $128.39 . Според горния модул за прогнози CRCLON ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на CRCLON през 2040 г.? Circle Internet (CRCLON) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CRCLON до 2040 г. Регистрирайте се сега