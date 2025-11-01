Alliance Games (COA) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Alliance Games % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00449 $0.00449 $0.00449 +2.51% USD Действително Прогноза Alliance Games Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Alliance Games може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.00449. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Alliance Games може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004714. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на COA е $ 0.004950 с темп на растеж 10.25%. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на COA е $ 0.005197 с темп на растеж 15.76%. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от COA за 2029 г. е $ 0.005457 заедно с темп на растеж 21.55%. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от COA за 2030 г. е $ 0.005730 заедно с темп на растеж 27.63%. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Alliance Games може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009334. Alliance Games (COA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Alliance Games може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.015204. Година Цена Растеж 2025 $ 0.00449 0.00%

2026 $ 0.004714 5.00%

2027 $ 0.004950 10.25%

2028 $ 0.005197 15.76%

2029 $ 0.005457 21.55%

2030 $ 0.005730 27.63%

2031 $ 0.006017 34.01%

2032 $ 0.006317 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.006633 47.75%

2034 $ 0.006965 55.13%

2035 $ 0.007313 62.89%

2036 $ 0.007679 71.03%

2037 $ 0.008063 79.59%

2038 $ 0.008466 88.56%

2039 $ 0.008889 97.99%

2040 $ 0.009334 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Alliance Games за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.00449 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004490 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004494 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004508 0.41% Прогноза за цената на Alliance Games (COA) за деня Прогнозната цена за COA на November 1, 2025(Днес) е $0.00449 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Alliance Games (COA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за COA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004490 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Alliance Games (COA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за COA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004494 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Alliance Games (COA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за COA е $0.004508 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Alliance Games Текуща цена $ 0.00449$ 0.00449 $ 0.00449 Промяна в цената (24 часа) +2.51% Пазарна капитализация $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Циркулиращо предлагане 414.42M 414.42M 414.42M Обем (24 часа) $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Обем (24 часа) -- Последната цена на COA е $ 0.00449. Има 24-часова промяна от +2.51%, с 24-часов обем на търговия от $ 11.93K. Освен това COA има предлагане в обръщение от 414.42M и обща пазарна капитализация от $ 1.86M. Преглед на цената на COA на живо

Историческа цена на Alliance Games Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Alliance Games, текущата цена на Alliance Games е 0.00449USD. Циркулиращото предлагане на Alliance Games(COA) е 0.00 COA , което дава пазарна капитализация от $1.86M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000020 $ 0.0048 $ 0.004

7 дни -0.14% $ -0.000749 $ 0.0068 $ 0.004

30 дни 0.31% $ 0.001060 $ 0.01704 $ 0.00335 24-часово представяне През последните 24 часа за Alliance Games имаше движение в цената от $0.000020 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Alliance Games се търгуваше при най-висока стойност от $0.0068 и съответно при най-ниска стойност от $0.004 . Имаше промяна в цената от -0.14% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на COA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Alliance Games бе предмет на промяна от 0.31% , което отразява приблизително $0.001060 към стойността. Това указва, че за COA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Alliance Games за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на COA

Как работи модулът за прогноза за цената на Alliance Games (COA)? Модулът за прогноза за цената на Alliance Games е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на COA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Alliance Games през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на COA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Alliance Games. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на COA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на COA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Alliance Games.

Защо е важна прогнозата за цената на COA?

Прогнозните цени на COA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

