Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Collector Crypt за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне CARDS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на CARDS

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Collector Crypt % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.06988 $0.06988 $0.06988 -6.01% USD Действително Прогноза Collector Crypt Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Collector Crypt може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.06988. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Collector Crypt може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.073374. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на CARDS е $ 0.077042 с темп на растеж 10.25%. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на CARDS е $ 0.080894 с темп на растеж 15.76%. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CARDS за 2029 г. е $ 0.084939 заедно с темп на растеж 21.55%. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CARDS за 2030 г. е $ 0.089186 заедно с темп на растеж 27.63%. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Collector Crypt може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.145275. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Collector Crypt може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.236638. Година Цена Растеж 2025 $ 0.06988 0.00%

2026 $ 0.073374 5.00%

2027 $ 0.077042 10.25%

2028 $ 0.080894 15.76%

2029 $ 0.084939 21.55%

2030 $ 0.089186 27.63%

2031 $ 0.093645 34.01%

2032 $ 0.098328 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.103244 47.75%

2034 $ 0.108406 55.13%

2035 $ 0.113827 62.89%

2036 $ 0.119518 71.03%

2037 $ 0.125494 79.59%

2038 $ 0.131769 88.56%

2039 $ 0.138357 97.99%

2040 $ 0.145275 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Collector Crypt за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.06988 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.069889 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.069947 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.070167 0.41% Прогноза за цената на Collector Crypt (CARDS) за деня Прогнозната цена за CARDS на November 1, 2025(Днес) е $0.06988 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Collector Crypt (CARDS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за CARDS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.069889 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за CARDS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.069947 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Collector Crypt (CARDS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за CARDS е $0.070167 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Collector Crypt Текуща цена $ 0.06988$ 0.06988 $ 0.06988 Промяна в цената (24 часа) -6.01% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 94.06K$ 94.06K $ 94.06K Обем (24 часа) -- Последната цена на CARDS е $ 0.06988. Има 24-часова промяна от -6.01%, с 24-часов обем на търговия от $ 94.06K. Освен това CARDS има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на CARDS на живо

Как да купя Collector Crypt (CARDS) Опитвате се да купите CARDS? Вече можете да пазарувате CARDS с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Collector Crypt и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите CARDS сега

Историческа цена на Collector Crypt Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Collector Crypt, текущата цена на Collector Crypt е 0.06988USD. Циркулиращото предлагане на Collector Crypt(CARDS) е 0.00 CARDS , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.15% $ -0.01267 $ 0.08603 $ 0.06163

7 дни -0.37% $ -0.0427 $ 0.165 $ 0.06163

30 дни -0.74% $ -0.203500 $ 0.3649 $ 0.06163 24-часово представяне През последните 24 часа за Collector Crypt имаше движение в цената от $-0.01267 , което представлява -0.15% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Collector Crypt се търгуваше при най-висока стойност от $0.165 и съответно при най-ниска стойност от $0.06163 . Имаше промяна в цената от -0.37% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на CARDS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Collector Crypt бе предмет на промяна от -0.74% , което отразява приблизително $-0.203500 към стойността. Това указва, че за CARDS в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Collector Crypt за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на CARDS

Как работи модулът за прогноза за цената на Collector Crypt (CARDS)? Модулът за прогноза за цената на Collector Crypt е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на CARDS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Collector Crypt през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на CARDS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Collector Crypt. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на CARDS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на CARDS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Collector Crypt.

Защо е важна прогнозата за цената на CARDS?

Прогнозните цени на CARDS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в CARDS сега? Според вашите прогнози, CARDS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на CARDS през следващия месец? Според Collector Crypt (CARDS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната CARDS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 CARDS през 2026 г.? Цената на 1 Collector Crypt (CARDS) днес е $0.06988 . Според горния модул за прогнози CARDS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на CARDS през 2027 г.? Collector Crypt (CARDS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CARDS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на CARDSпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Collector Crypt (CARDS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на CARDSпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Collector Crypt (CARDS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 CARDS през 2030 г.? Цената на 1 Collector Crypt (CARDS) днес е $0.06988 . Според горния модул за прогнози CARDS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на CARDS през 2040 г.? Collector Crypt (CARDS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CARDS до 2040 г. Регистрирайте се сега