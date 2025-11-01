Openverse Network (BTG) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Openverse Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BTG през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Openverse Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $12.048 $12.048 $12.048 -20.42% USD Действително Прогноза Openverse Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Openverse Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 12.048. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Openverse Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 12.6504. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BTG е $ 13.2829 с темп на растеж 10.25%. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BTG е $ 13.9470 с темп на растеж 15.76%. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BTG за 2029 г. е $ 14.6444 заедно с темп на растеж 21.55%. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BTG за 2030 г. е $ 15.3766 заедно с темп на растеж 27.63%. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Openverse Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 25.0469. Openverse Network (BTG) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Openverse Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 40.7988. Година Цена Растеж 2025 $ 12.048 0.00%

Текуща статистика на цените на Openverse Network Текуща цена $ 12.048$ 12.048 $ 12.048 Промяна в цената (24 часа) -20.41% Пазарна капитализация $ 22.89M$ 22.89M $ 22.89M Циркулиращо предлагане 1.90M 1.90M 1.90M Обем (24 часа) $ 373.59K$ 373.59K $ 373.59K Обем (24 часа) -- Последната цена на BTG е $ 12.048. Има 24-часова промяна от -20.42%, с 24-часов обем на търговия от $ 373.59K. Освен това BTG има предлагане в обръщение от 1.90M и обща пазарна капитализация от $ 22.89M. Преглед на цената на BTG на живо

Историческа цена на Openverse Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Openverse Network, текущата цена на Openverse Network е 12.048USD. Циркулиращото предлагане на Openverse Network(BTG) е 0.00 BTG , което дава пазарна капитализация от $22.89M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.22% $ -3.3930 $ 15.44 $ 12

7 дни -0.20% $ -3.0900 $ 19 $ 12

30 дни 7.01% $ 10.511 $ 19 $ 1 24-часово представяне През последните 24 часа за Openverse Network имаше движение в цената от $-3.3930 , което представлява -0.22% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Openverse Network се търгуваше при най-висока стойност от $19 и съответно при най-ниска стойност от $12 . Имаше промяна в цената от -0.20% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BTG за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Openverse Network бе предмет на промяна от 7.01% , което отразява приблизително $10.511 към стойността. Това указва, че за BTG в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Openverse Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на BTG

Как работи модулът за прогноза за цената на Openverse Network (BTG)? Модулът за прогноза за цената на Openverse Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BTG на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Openverse Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BTG и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Openverse Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BTG. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BTG, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Openverse Network.

Защо е важна прогнозата за цената на BTG?

Прогнозните цени на BTG са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

