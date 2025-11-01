AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на AVIAH Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AVIAH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на AVIAH

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на AVIAH Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $6.135 $6.135 $6.135 +0.03% USD Действително Прогноза AVIAH Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, AVIAH Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 6.135. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, AVIAH Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 6.4417. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AVIAH е $ 6.7638 с темп на растеж 10.25%. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AVIAH е $ 7.1020 с темп на растеж 15.76%. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AVIAH за 2029 г. е $ 7.4571 заедно с темп на растеж 21.55%. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AVIAH за 2030 г. е $ 7.8299 заедно с темп на растеж 27.63%. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на AVIAH Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 12.7542. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на AVIAH Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 20.7752. Година Цена Растеж 2025 $ 6.135 0.00%

2026 $ 6.4417 5.00%

2027 $ 6.7638 10.25%

2028 $ 7.1020 15.76%

2029 $ 7.4571 21.55%

2030 $ 7.8299 27.63%

2031 $ 8.2214 34.01%

2032 $ 8.6325 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 9.0641 47.75%

2034 $ 9.5173 55.13%

2035 $ 9.9932 62.89%

2036 $ 10.4929 71.03%

2037 $ 11.0175 79.59%

2038 $ 11.5684 88.56%

2039 $ 12.1468 97.99%

2040 $ 12.7542 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на AVIAH Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 6.135 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 6.1358 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 6.1408 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 6.1602 0.41% Прогноза за цената на AVIAH Protocol (AVIAH) за деня Прогнозната цена за AVIAH на November 1, 2025(Днес) е $6.135 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на AVIAH Protocol (AVIAH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AVIAH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $6.1358 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AVIAH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $6.1408 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. AVIAH Protocol (AVIAH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AVIAH е $6.1602 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на AVIAH Protocol Текуща цена $ 6.135$ 6.135 $ 6.135 Промяна в цената (24 часа) +0.03% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 67.83K$ 67.83K $ 67.83K Обем (24 часа) -- Последната цена на AVIAH е $ 6.135. Има 24-часова промяна от +0.03%, с 24-часов обем на търговия от $ 67.83K. Освен това AVIAH има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на AVIAH на живо

Как да купя AVIAH Protocol (AVIAH) Опитвате се да купите AVIAH? Вече можете да пазарувате AVIAH с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите AVIAH Protocol и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите AVIAH сега

Историческа цена на AVIAH Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на AVIAH Protocol, текущата цена на AVIAH Protocol е 6.135USD. Циркулиращото предлагане на AVIAH Protocol(AVIAH) е 0.00 AVIAH , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000999 $ 6.144 $ 6.13

7 дни -0.00% $ -0.044000 $ 6.185 $ 6.054

30 дни 0.04% $ 0.259999 $ 6.666 $ 5.537 24-часово представяне През последните 24 часа за AVIAH Protocol имаше движение в цената от $0.000999 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни AVIAH Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $6.185 и съответно при най-ниска стойност от $6.054 . Имаше промяна в цената от -0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AVIAH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец AVIAH Protocol бе предмет на промяна от 0.04% , което отразява приблизително $0.259999 към стойността. Това указва, че за AVIAH в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на AVIAH Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на AVIAH

Как работи модулът за прогноза за цената на AVIAH Protocol (AVIAH)? Модулът за прогноза за цената на AVIAH Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AVIAH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за AVIAH Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AVIAH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на AVIAH Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AVIAH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AVIAH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на AVIAH Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на AVIAH?

Прогнозните цени на AVIAH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AVIAH сега? Според вашите прогнози, AVIAH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AVIAH през следващия месец? Според AVIAH Protocol (AVIAH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AVIAH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AVIAH през 2026 г.? Цената на 1 AVIAH Protocol (AVIAH) днес е $6.135 . Според горния модул за прогнози AVIAH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AVIAH през 2027 г.? AVIAH Protocol (AVIAH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AVIAH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AVIAHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, AVIAH Protocol (AVIAH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AVIAHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, AVIAH Protocol (AVIAH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AVIAH през 2030 г.? Цената на 1 AVIAH Protocol (AVIAH) днес е $6.135 . Според горния модул за прогнози AVIAH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AVIAH през 2040 г.? AVIAH Protocol (AVIAH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AVIAH до 2040 г. Регистрирайте се сега