Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Aster Inu за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ASTERINU през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ASTERINU

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Aster Inu % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.000256 $0.000256 $0.000256 -0.38% USD Действително Прогноза Aster Inu Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Aster Inu може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000256. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Aster Inu може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000268. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ASTERINU е $ 0.000282 с темп на растеж 10.25%. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ASTERINU е $ 0.000296 с темп на растеж 15.76%. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASTERINU за 2029 г. е $ 0.000311 заедно с темп на растеж 21.55%. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASTERINU за 2030 г. е $ 0.000326 заедно с темп на растеж 27.63%. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Aster Inu може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000532. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Aster Inu може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000866. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000256 0.00%

2026 $ 0.000268 5.00%

2027 $ 0.000282 10.25%

2028 $ 0.000296 15.76%

2029 $ 0.000311 21.55%

2030 $ 0.000326 27.63%

2031 $ 0.000343 34.01%

2032 $ 0.000360 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000378 47.75%

2034 $ 0.000397 55.13%

2035 $ 0.000416 62.89%

2036 $ 0.000437 71.03%

2037 $ 0.000459 79.59%

2038 $ 0.000482 88.56%

2039 $ 0.000506 97.99%

2040 $ 0.000532 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Aster Inu за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000256 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000256 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000256 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000257 0.41% Прогноза за цената на Aster Inu (ASTERINU) за деня Прогнозната цена за ASTERINU на November 1, 2025(Днес) е $0.000256 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Aster Inu (ASTERINU) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ASTERINU, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000256 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ASTERINU, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000256 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Aster Inu (ASTERINU) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ASTERINU е $0.000257 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Aster Inu Текуща цена $ 0.000256$ 0.000256 $ 0.000256 Промяна в цената (24 часа) -0.38% Пазарна капитализация $ 253.44K$ 253.44K $ 253.44K Циркулиращо предлагане 990.00M 990.00M 990.00M Обем (24 часа) $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Обем (24 часа) -- Последната цена на ASTERINU е $ 0.000256. Има 24-часова промяна от -0.38%, с 24-часов обем на търговия от $ 6.83K. Освен това ASTERINU има предлагане в обръщение от 990.00M и обща пазарна капитализация от $ 253.44K. Преглед на цената на ASTERINU на живо

Как да купя Aster Inu (ASTERINU) Опитвате се да купите ASTERINU? Вече можете да пазарувате ASTERINU с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите Aster Inu и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите ASTERINU сега

Историческа цена на Aster Inu Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Aster Inu, текущата цена на Aster Inu е 0.000256USD. Циркулиращото предлагане на Aster Inu(ASTERINU) е 0.00 ASTERINU , което дава пазарна капитализация от $253.44K . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.05% $ -0.000016 $ 0.000279 $ 0.000242

7 дни -0.29% $ -0.000108 $ 0.000398 $ 0.00022

30 дни -0.82% $ -0.001244 $ 0.00411 $ 0.00022 24-часово представяне През последните 24 часа за Aster Inu имаше движение в цената от $-0.000016 , което представлява -0.05% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Aster Inu се търгуваше при най-висока стойност от $0.000398 и съответно при най-ниска стойност от $0.00022 . Имаше промяна в цената от -0.29% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ASTERINU за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Aster Inu бе предмет на промяна от -0.82% , което отразява приблизително $-0.001244 към стойността. Това указва, че за ASTERINU в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Aster Inu за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на ASTERINU

Как работи модулът за прогноза за цената на Aster Inu (ASTERINU)? Модулът за прогноза за цената на Aster Inu е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ASTERINU на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Aster Inu през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ASTERINU и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Aster Inu. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ASTERINU. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ASTERINU, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Aster Inu.

Защо е важна прогнозата за цената на ASTERINU?

Прогнозните цени на ASTERINU са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ASTERINU сега? Според вашите прогнози, ASTERINU ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ASTERINU през следващия месец? Според Aster Inu (ASTERINU) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ASTERINU цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ASTERINU през 2026 г.? Цената на 1 Aster Inu (ASTERINU) днес е $0.000256 . Според горния модул за прогнози ASTERINU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ASTERINU през 2027 г.? Aster Inu (ASTERINU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASTERINU до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ASTERINUпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Aster Inu (ASTERINU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ASTERINUпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Aster Inu (ASTERINU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ASTERINU през 2030 г.? Цената на 1 Aster Inu (ASTERINU) днес е $0.000256 . Според горния модул за прогнози ASTERINU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ASTERINU през 2040 г.? Aster Inu (ASTERINU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASTERINU до 2040 г. Регистрирайте се сега