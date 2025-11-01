Ark of Panda (AOP) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Ark of Panda % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.04789 $0.04789 $0.04789 +1.03% USD Действително Прогноза Ark of Panda Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Ark of Panda може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.04789. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Ark of Panda може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.050284. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AOP е $ 0.052798 с темп на растеж 10.25%. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AOP е $ 0.055438 с темп на растеж 15.76%. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AOP за 2029 г. е $ 0.058210 заедно с темп на растеж 21.55%. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AOP за 2030 г. е $ 0.061121 заедно с темп на растеж 27.63%. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Ark of Panda може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.099559. Ark of Panda (AOP) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Ark of Panda може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.162172. Година Цена Растеж 2025 $ 0.04789 0.00%

Текуща статистика на цените на Ark of Panda Текуща цена $ 0.04789$ 0.04789 $ 0.04789 Промяна в цената (24 часа) +1.03% Пазарна капитализация $ 14.37M$ 14.37M $ 14.37M Циркулиращо предлагане 300.00M 300.00M 300.00M Обем (24 часа) $ 54.19K$ 54.19K $ 54.19K Обем (24 часа) -- Последната цена на AOP е $ 0.04789. Има 24-часова промяна от +1.03%, с 24-часов обем на търговия от $ 54.19K. Освен това AOP има предлагане в обръщение от 300.00M и обща пазарна капитализация от $ 14.37M. Преглед на цената на AOP на живо

Историческа цена на Ark of Panda Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Ark of Panda, текущата цена на Ark of Panda е 0.04789USD. Циркулиращото предлагане на Ark of Panda(AOP) е 0.00 AOP , което дава пазарна капитализация от $14.37M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000239 $ 0.04879 $ 0.04722

7 дни -0.19% $ -0.01194 $ 0.06322 $ 0.04722

30 дни -0.29% $ -0.020449 $ 0.09233 $ 0.04332 24-часово представяне През последните 24 часа за Ark of Panda имаше движение в цената от $-0.000239 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Ark of Panda се търгуваше при най-висока стойност от $0.06322 и съответно при най-ниска стойност от $0.04722 . Имаше промяна в цената от -0.19% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AOP за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Ark of Panda бе предмет на промяна от -0.29% , което отразява приблизително $-0.020449 към стойността. Това указва, че за AOP в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Ark of Panda за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на AOP

Как работи модулът за прогноза за цената на Ark of Panda (AOP)? Модулът за прогноза за цената на Ark of Panda е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AOP на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Ark of Panda през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AOP и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Ark of Panda. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AOP. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AOP, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Ark of Panda.

Защо е важна прогнозата за цената на AOP?

Прогнозните цени на AOP са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AOP сега? Според вашите прогнози, AOP ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AOP през следващия месец? Според Ark of Panda (AOP) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AOP цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AOP през 2026 г.? Цената на 1 Ark of Panda (AOP) днес е $0.04789 . Според горния модул за прогнози AOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AOP през 2027 г.? Ark of Panda (AOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AOP до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AOPпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Ark of Panda (AOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AOPпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Ark of Panda (AOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AOP през 2030 г.? Цената на 1 Ark of Panda (AOP) днес е $0.04789 . Според горния модул за прогнози AOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AOP през 2040 г.? Ark of Panda (AOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AOP до 2040 г.