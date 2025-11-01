America Online (AOL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на America Online за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AOL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на America Online % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.004468 $0.004468 $0.004468 -10.44% USD Действително Прогноза America Online Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) America Online (AOL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, America Online може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004468. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, America Online може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004691. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AOL е $ 0.004925 с темп на растеж 10.25%. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AOL е $ 0.005172 с темп на растеж 15.76%. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AOL за 2029 г. е $ 0.005430 заедно с темп на растеж 21.55%. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AOL за 2030 г. е $ 0.005702 заедно с темп на растеж 27.63%. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на America Online може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009288. America Online (AOL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на America Online може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.015130. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004468 0.00%

2026 $ 0.004691 5.00%

2027 $ 0.004925 10.25%

2028 $ 0.005172 15.76%

2029 $ 0.005430 21.55%

2030 $ 0.005702 27.63%

2031 $ 0.005987 34.01%

2032 $ 0.006286 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.006601 47.75%

2034 $ 0.006931 55.13%

2035 $ 0.007277 62.89%

2036 $ 0.007641 71.03%

2037 $ 0.008023 79.59%

2038 $ 0.008425 88.56%

2039 $ 0.008846 97.99%

2040 $ 0.009288 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на America Online за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.004468 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004468 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004472 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004486 0.41% Прогноза за цената на America Online (AOL) за деня Прогнозната цена за AOL на November 1, 2025(Днес) е $0.004468 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на America Online (AOL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AOL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004468 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. America Online (AOL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AOL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004472 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. America Online (AOL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AOL е $0.004486 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на America Online Текуща цена $ 0.004468$ 0.004468 $ 0.004468 Промяна в цената (24 часа) -10.44% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 61.98K$ 61.98K $ 61.98K Обем (24 часа) -- Последната цена на AOL е $ 0.004468. Има 24-часова промяна от -10.44%, с 24-часов обем на търговия от $ 61.98K. Освен това AOL има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на AOL на живо

Как да купя America Online (AOL) Опитвате се да купите AOL? Вече можете да пазарувате AOL с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите America Online и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите AOL сега

Историческа цена на America Online Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на America Online, текущата цена на America Online е 0.004463USD. Циркулиращото предлагане на America Online(AOL) е 0.00 AOL , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.04% $ -0.000224 $ 0.006215 $ 0.003844

7 дни -0.44% $ -0.003565 $ 0.008276 $ 0.003844

30 дни -0.54% $ -0.005419 $ 0.015765 $ 0.002174 24-часово представяне През последните 24 часа за America Online имаше движение в цената от $-0.000224 , което представлява -0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни America Online се търгуваше при най-висока стойност от $0.008276 и съответно при най-ниска стойност от $0.003844 . Имаше промяна в цената от -0.44% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AOL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец America Online бе предмет на промяна от -0.54% , което отразява приблизително $-0.005419 към стойността. Това указва, че за AOL в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на America Online за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на AOL

Как работи модулът за прогноза за цената на America Online (AOL)? Модулът за прогноза за цената на America Online е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AOL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за America Online през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AOL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на America Online. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AOL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AOL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на America Online.

Защо е важна прогнозата за цената на AOL?

Прогнозните цени на AOL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AOL сега? Според вашите прогнози, AOL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AOL през следващия месец? Според America Online (AOL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AOL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AOL през 2026 г.? Цената на 1 America Online (AOL) днес е $0.004468 . Според горния модул за прогнози AOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AOL през 2027 г.? America Online (AOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AOL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AOLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, America Online (AOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AOLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, America Online (AOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AOL през 2030 г.? Цената на 1 America Online (AOL) днес е $0.004468 . Според горния модул за прогнози AOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AOL през 2040 г.? America Online (AOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AOL до 2040 г.