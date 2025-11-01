Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Amazon.com xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AMZNX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Amazon.com xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $243.99 $243.99 $243.99 -1.26% USD Действително Прогноза Amazon.com xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Amazon.com xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 243.99. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Amazon.com xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 256.1895. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AMZNX е $ 268.9989 с темп на растеж 10.25%. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AMZNX е $ 282.4489 с темп на растеж 15.76%. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AMZNX за 2029 г. е $ 296.5713 заедно с темп на растеж 21.55%. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AMZNX за 2030 г. е $ 311.3999 заедно с темп на растеж 27.63%. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Amazon.com xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 507.2376. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Amazon.com xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 826.2367. Година Цена Растеж 2025 $ 243.99 0.00%

2026 $ 256.1895 5.00%

2027 $ 268.9989 10.25%

2028 $ 282.4489 15.76%

2029 $ 296.5713 21.55%

2030 $ 311.3999 27.63%

2031 $ 326.9699 34.01%

2032 $ 343.3184 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 360.4843 47.75%

2034 $ 378.5085 55.13%

2035 $ 397.4339 62.89%

2036 $ 417.3056 71.03%

2037 $ 438.1709 79.59%

2038 $ 460.0795 88.56%

2039 $ 483.0835 97.99%

2040 $ 507.2376 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Amazon.com xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 243.99 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 244.0234 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 244.2239 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 244.9926 0.41% Прогноза за цената на Amazon.com xStock (AMZNX) за деня Прогнозната цена за AMZNX на November 1, 2025(Днес) е $243.99 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Amazon.com xStock (AMZNX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AMZNX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $244.0234 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AMZNX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $244.2239 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Amazon.com xStock (AMZNX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AMZNX е $244.9926 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Amazon.com xStock Текуща цена $ 243.99$ 243.99 $ 243.99 Промяна в цената (24 часа) -1.26% Пазарна капитализация $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Циркулиращо предлагане 7.77K 7.77K 7.77K Обем (24 часа) $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K Обем (24 часа) -- Последната цена на AMZNX е $ 243.99. Има 24-часова промяна от -1.26%, с 24-часов обем на търговия от $ 63.82K. Освен това AMZNX има предлагане в обръщение от 7.77K и обща пазарна капитализация от $ 1.90M. Преглед на цената на AMZNX на живо

Историческа цена на Amazon.com xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Amazon.com xStock, текущата цена на Amazon.com xStock е 243.99USD. Циркулиращото предлагане на Amazon.com xStock(AMZNX) е 0.00 AMZNX , което дава пазарна капитализация от $1.90M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.02% $ -7.3400 $ 253.52 $ 243.22

7 дни 0.09% $ 20.2400 $ 254.96 $ 223.02

30 дни 0.10% $ 22.5099 $ 254.96 $ 210.33 24-часово представяне През последните 24 часа за Amazon.com xStock имаше движение в цената от $-7.3400 , което представлява -0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Amazon.com xStock се търгуваше при най-висока стойност от $254.96 и съответно при най-ниска стойност от $223.02 . Имаше промяна в цената от 0.09% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AMZNX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Amazon.com xStock бе предмет на промяна от 0.10% , което отразява приблизително $22.5099 към стойността. Това указва, че за AMZNX в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Amazon.com xStock за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на AMZNX

Как работи модулът за прогноза за цената на Amazon.com xStock (AMZNX)? Модулът за прогноза за цената на Amazon.com xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AMZNX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Amazon.com xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AMZNX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Amazon.com xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AMZNX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AMZNX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Amazon.com xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на AMZNX?

Прогнозните цени на AMZNX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AMZNX сега? Според вашите прогнози, AMZNX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AMZNX през следващия месец? Според Amazon.com xStock (AMZNX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AMZNX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AMZNX през 2026 г.? Цената на 1 Amazon.com xStock (AMZNX) днес е $243.99 . Според горния модул за прогнози AMZNX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AMZNX през 2027 г.? Amazon.com xStock (AMZNX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AMZNX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AMZNXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Amazon.com xStock (AMZNX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AMZNXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Amazon.com xStock (AMZNX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AMZNX през 2030 г.? Цената на 1 Amazon.com xStock (AMZNX) днес е $243.99 . Според горния модул за прогнози AMZNX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AMZNX през 2040 г.? Amazon.com xStock (AMZNX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AMZNX до 2040 г.