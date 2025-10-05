R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на R0AR TOKEN за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне 1R0R през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на 1R0R

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на R0AR TOKEN % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01302 $0.01302 $0.01302 +0.69% USD Действително Прогноза R0AR TOKEN Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, R0AR TOKEN може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01302. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, R0AR TOKEN може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.013671. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на 1R0R е $ 0.014354 с темп на растеж 10.25%. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на 1R0R е $ 0.015072 с темп на растеж 15.76%. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 1R0R за 2029 г. е $ 0.015825 заедно с темп на растеж 21.55%. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 1R0R за 2030 г. е $ 0.016617 заедно с темп на растеж 27.63%. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на R0AR TOKEN може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.027067. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на R0AR TOKEN може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.044090. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01302 0.00%

2026 $ 0.013671 5.00%

2027 $ 0.014354 10.25%

2028 $ 0.015072 15.76%

2029 $ 0.015825 21.55%

2030 $ 0.016617 27.63%

2031 $ 0.017448 34.01%

2032 $ 0.018320 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.019236 47.75%

2034 $ 0.020198 55.13%

2035 $ 0.021208 62.89%

2036 $ 0.022268 71.03%

2037 $ 0.023382 79.59%

2038 $ 0.024551 88.56%

2039 $ 0.025778 97.99%

2040 $ 0.027067 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на R0AR TOKEN за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 0.01302 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 0.013021 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 0.013032 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.013073 0.41% Прогноза за цената на R0AR TOKEN (1R0R) за деня Прогнозната цена за 1R0R на October 5, 2025(Днес) е $0.01302 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на R0AR TOKEN (1R0R) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за 1R0R, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.013021 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за 1R0R, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.013032 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. R0AR TOKEN (1R0R) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за 1R0R е $0.013073 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на R0AR TOKEN Текуща цена $ 0.01302$ 0.01302 $ 0.01302 Промяна в цената (24 часа) +0.69% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Обем (24 часа) -- Последната цена на 1R0R е $ 0.01302. Има 24-часова промяна от +0.69%, с 24-часов обем на търговия от $ 10.42K. Освен това 1R0R има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на 1R0R на живо

Как да купя R0AR TOKEN (1R0R) Опитвате се да купите 1R0R? Вече можете да пазарувате 1R0R с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите R0AR TOKEN и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите 1R0R сега

Историческа цена на R0AR TOKEN Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на R0AR TOKEN, текущата цена на R0AR TOKEN е 0.01302USD. Циркулиращото предлагане на R0AR TOKEN(1R0R) е 0.00 1R0R , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.01% $ -0.000210 $ 0.01328 $ 0.01286

7 дни -0.24% $ -0.004150 $ 0.0174 $ 0.01286

30 дни -0.64% $ -0.02406 $ 0.03766 $ 0.01286 24-часово представяне През последните 24 часа за R0AR TOKEN имаше движение в цената от $-0.000210 , което представлява -0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни R0AR TOKEN се търгуваше при най-висока стойност от $0.0174 и съответно при най-ниска стойност от $0.01286 . Имаше промяна в цената от -0.24% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на 1R0R за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец R0AR TOKEN бе предмет на промяна от -0.64% , което отразява приблизително $-0.02406 към стойността. Това указва, че за 1R0R в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на R0AR TOKEN за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на 1R0R

Как работи модулът за прогноза за цената на R0AR TOKEN (1R0R)? Модулът за прогноза за цената на R0AR TOKEN е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на 1R0R на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за R0AR TOKEN през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на 1R0R и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на R0AR TOKEN. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на 1R0R. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на 1R0R, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на R0AR TOKEN.

Защо е важна прогнозата за цената на 1R0R?

Прогнозните цени на 1R0R са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в 1R0R сега? Според вашите прогнози, 1R0R ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на 1R0R през следващия месец? Според R0AR TOKEN (1R0R) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната 1R0R цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 1R0R през 2026 г.? Цената на 1 R0AR TOKEN (1R0R) днес е $0.01302 . Според горния модул за прогнози 1R0R ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на 1R0R през 2027 г.? R0AR TOKEN (1R0R) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 1R0R до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на 1R0Rпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, R0AR TOKEN (1R0R) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на 1R0Rпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, R0AR TOKEN (1R0R) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 1R0R през 2030 г.? Цената на 1 R0AR TOKEN (1R0R) днес е $0.01302 . Според горния модул за прогнози 1R0R ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на 1R0R през 2040 г.? R0AR TOKEN (1R0R) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 1R0R до 2040 г. Регистрирайте се сега