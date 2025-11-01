One More Game (1MORE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на One More Game за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне 1MORE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на 1MORE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на One More Game % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.000005099 $0.000005099 $0.000005099 +2.90% USD Действително Прогноза One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, One More Game може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000005. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, One More Game може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000005. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на 1MORE е $ 0.000005 с темп на растеж 10.25%. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на 1MORE е $ 0.000005 с темп на растеж 15.76%. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 1MORE за 2029 г. е $ 0.000006 заедно с темп на растеж 21.55%. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 1MORE за 2030 г. е $ 0.000006 заедно с темп на растеж 27.63%. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на One More Game може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000010. One More Game (1MORE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на One More Game може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000017. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000005 0.00%

2026 $ 0.000005 5.00%

2027 $ 0.000005 10.25%

2028 $ 0.000005 15.76%

2029 $ 0.000006 21.55%

2030 $ 0.000006 27.63%

2031 $ 0.000006 34.01%

2032 $ 0.000007 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000007 47.75%

2034 $ 0.000007 55.13%

2035 $ 0.000008 62.89%

2036 $ 0.000008 71.03%

2037 $ 0.000009 79.59%

2038 $ 0.000009 88.56%

2039 $ 0.000010 97.99%

2040 $ 0.000010 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на One More Game за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000005 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000005 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000005 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000005 0.41% Прогноза за цената на One More Game (1MORE) за деня Прогнозната цена за 1MORE на November 1, 2025(Днес) е $0.000005 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на One More Game (1MORE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за 1MORE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000005 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. One More Game (1MORE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за 1MORE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000005 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. One More Game (1MORE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за 1MORE е $0.000005 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на One More Game Текуща цена $ 0.000005099$ 0.000005099 $ 0.000005099 Промяна в цената (24 часа) +2.90% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 29.55K$ 29.55K $ 29.55K Обем (24 часа) -- Последната цена на 1MORE е $ 0.000005099. Има 24-часова промяна от +2.90%, с 24-часов обем на търговия от $ 29.55K. Освен това 1MORE има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на 1MORE на живо

Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на One More Game, текущата цена на One More Game е 0.000005USD. Циркулиращото предлагане на One More Game(1MORE) е 0.00 1MORE , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.24% $ 0.000000 $ 0.000007 $ 0.000003

7 дни 1.77% $ 0.000003 $ 0.000007 $ 0.000001

30 дни -0.99% $ -0.013084 $ 0.031 $ 0.000001 24-часово представяне През последните 24 часа за One More Game имаше движение в цената от $0.000000 , което представлява 0.24% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни One More Game се търгуваше при най-висока стойност от $0.000007 и съответно при най-ниска стойност от $0.000001 . Имаше промяна в цената от 1.77% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на 1MORE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец One More Game бе предмет на промяна от -0.99% , което отразява приблизително $-0.013084 към стойността. Това указва, че за 1MORE в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на One More Game за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на 1MORE

Как работи модулът за прогноза за цената на One More Game (1MORE)? Модулът за прогноза за цената на One More Game е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на 1MORE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за One More Game през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на 1MORE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на One More Game. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на 1MORE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на 1MORE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на One More Game.

Защо е важна прогнозата за цената на 1MORE?

Прогнозните цени на 1MORE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в 1MORE сега? Според вашите прогнози, 1MORE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на 1MORE през следващия месец? Според One More Game (1MORE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната 1MORE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 1MORE през 2026 г.? Цената на 1 One More Game (1MORE) днес е $0.000005 . Според горния модул за прогнози 1MORE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на 1MORE през 2027 г.? One More Game (1MORE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 1MORE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на 1MOREпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, One More Game (1MORE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на 1MOREпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, One More Game (1MORE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 1MORE през 2030 г.? Цената на 1 One More Game (1MORE) днес е $0.000005 . Според горния модул за прогнози 1MORE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на 1MORE през 2040 г.? One More Game (1MORE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 1MORE до 2040 г. Регистрирайте се сега