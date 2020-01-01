Отказ от отговорност на Зона за търговия Meme+

Настоящата Декларация за отказ от отговорност на Зоната за търговия MEXC Meme+ (наричана по-долу „Декларация за отказ от отговорност“) се издава във връзка с Декларацията за оповестяване на риска на MEXC и представлява неразделна част от нея. С участието си в Зоната за търговия Meme+ и свързаните с нея продукти и събития потвърждавате, че сте се консултирали с независими правни консултанти, че сте прочели, разбрали и сте напълно информирани за разпоредбите, съдържащи се в настоящия документ.

Продуктът Зона за търговия MEXC Meme+ (наричан по-долу „Продуктът“) е специализиран инструмент, предназначен за опитни инвеститори с богат опит на пазара на криптовалути. Продуктът носи значително по-високи рискове в сравнение с други видове търговски продукти, предлагани от MEXC. Например, токените, изброени в Продукта, са по-волатилни от традиционните криптовалути, могат да бъдат премахвани от списъка по-бързо и/или по-често от традиционните криптовалути и могат да бъдат лошо поддържани в сравнение с традиционните криптовалути. Не използвайте тази услуга и/или не участвайте в свързаните с нея продукти или услуги, ако не сте в състояние да поемете пълния риск от инвестиционна загуба.

Предлагайки Продукта, MEXC действа само като платформа за показване на информация. Всички показани материали и информация произхождат от уебсайтове на трети страни и могат да бъдат отнесени към тях. MEXC по никакъв начин не одобрява и не гарантира точността и/или валидността на тази информация, нито по подразбиране, нито изрично. Използвайки Продукта, вие се задължавате да извършите собствена проверка и проучване на инвестиционното си решение и да се консултирате с вашите финансови, правни или данъчни съветници, когато е необходимо. MEXC и нейните филиали не носят отговорност за загуби или щети, възникнали по време на вашите инвестиционни дейности.