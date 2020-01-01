Какво представляват meme монетите?

Meme монетите са като забавлението в света на криптовалутите. Родени от интернет културата, вицовете и меметата, те често започват като игриви, непретенциозни токени, вдъхновени от почти всичко. Например една станала всеизвестна снимка на куче се превърна в DOGE , най-горещата meme монета, както и някои популярни интернет мемета като CHILLGUY

Въпреки комедийните си корени meme монетите са известни със своите ценови колебания и вълнение. Макар да не предлагат същата полезност или дългосрочна визия като утвърдените криптовалути, като например BTC, привлекателността им се крие в общността и в лудото изживяване, което предлагат. Независимо дали сте тук заради меметата, или за да откриете следващото голямо нещо, meme монетите са забавна и непредсказуема част от криптопейзажа.