Сравнение на тенденции
Значими събития
BTC
0.00%
Текуща стойност
--
U.S. 10-годишна държавна ставка(TNX)
0.00%
Текуща стойност
--
NASDAQ индекс(IXIC)
0.00%
Текуща стойност
--
Златни фючърси(GC=F)
0.00%
Текуща стойност
--
Bitcoin/САЩ Съотношение на дълга(BTC/TNX)
0.00%
Текуща стойност
--
Съотношение Bitcoin/NASDAQ(BTC/IXIC)
0.00%
Текуща стойност
--
Съотношение Bitcoin/злато(BTC/Gold)
0.00%
Текуща стойност
--
BTC 0.00%
Значими събития
Информация от ключово значение
Време (UTC+8)
Тип
Информация
Колебания на BTC 5 минути преди обявяване
Колебания на BTC 5 минути след обявяване
Пазарна прогноза
Пазарна прогноза
Hotspot новини
Вижте повече