В2: Как се изчислява PNL?

Формула: PNL = (цена на затваряне - входна цена) × ливъридж × брой акции × посока (дълга = +1, къса = -1)

Примери:

1) Печалба от дълга позиция: Купете 1 акция на Apple (AAPL) на цена $100 (ако приемем, че един договор представлява 1 акция) и затворете на цена $105. Печалба = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Печалба от къса позиция: Продайте 1 акция на Tesla (TSLA) на цена $200 и затворете на $195. Печалба = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5