Фючърси върху акции на MEXC: U.S. Акции, задвижвани от крипто
Търгувайте с акции в САЩ, използвайки криптовалути като марж – без бариери, с максимална гъвкавост
Двойки фючърси върху акции
В бъдеще ще бъдат добавени още двойки за търговия, за да се отговори на разнообразните нужди на потребителите.
24 часа
48 часа
72 часа
Основни характеристики
Най-ниски такси за търговия
Насладете се на изключително конкурентни такси за търговия с такса за създател от само 0.00% и такса за приемател от само 0.00% за двойки фючърси върху акции в САЩ.
Синхронизирани със САЩ Часове за търговия
Търгувайте в синхрон с реалната фондова борса в САЩ за автентично изживяване при търговия.
Дълбочина на водещия пазар в индустрията
Цялостната ликвидност осигурява стабилни цени по време на пазарна волатилност, като минимизира отклоненията за по-добро извършване на сделките.
Съответствие с опита на безсрочните фючърси
Плавен преход – същият интерфейс и опит за търговия като при безсрочните фючърси, без необходимост от допълнително обучение.
ЧЗВ
В1: Как се начислява ставката на финансиране?
В момента фючърсите върху акции на MEXC не начисляват такси за финансиране – няма разходи за задържане.
В2: Как се изчислява PNL?
Формула: PNL = (цена на затваряне - входна цена) × ливъридж × брой акции × посока (дълга = +1, къса = -1)Примери:1) Печалба от дълга позиция: Купете 1 акция на Apple (AAPL) на цена $100 (ако приемем, че един договор представлява 1 акция) и затворете на цена $105. Печалба = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Печалба от къса позиция: Продайте 1 акция на Tesla (TSLA) на цена $200 и затворете на $195. Печалба = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
В3: Как се задейства ликвидацията?
MEXC приема механизъм за управление на риска, съответстващ на основните безсрочни фючърси:1) Системата непрекъснато следи ставката на маржа за поддържане.2) Маржът се изчислява на базата на справедливата цена.3) Ако ставката на маржа падне под предварително зададения праг на ликвидация, системата автоматично ще задейства ликвидация, за да ограничи потенциалните загуби.
В4: Как се определя справедливата цена на фючърсите върху акции?
Справедливата цена се основава на последната цена на трансакция с базовите американски акции.
В5: Какъв режим на марж се поддържа за фючърсите върху акции?
Поддържа се само режим на изолиран марж.
В6: Мога ли да търгувам с фючърси върху акции по време на затваряне на пазара?
По време на периодите на затваряне, потребителите могат да отменят неизпълнени поръчки и да добавят марж, но не могат да правят нови поръчки или да затварят съществуващи позиции. За да се избегнат потенциални загуби от волатилност на цената, се препоръчва да се затварят позиции преди затварянето на пазара. Часовете за търговия са съобразени с графиците на NYSE и NASDAQ, включително празниците.
В7: Поддържат ли фючърсите върху акции ливъридж?
Фючърсите върху акции на MEXC поддържат ливъридж до 5x. Търговията с ливъридж увеличава както потенциалните печалби, така и рисковете, включително възможността за ликвидация или отрицателен баланс. Потребителите се насърчават да бъдат внимателни при избора на ливъридж.
В8: Как се обработват позициите при разделяне на акции или обратно разделяне?
В случай на разделяне на акции, обратно разделяне или корекции на дивидентите, платформата ще инициира предсрочен сетълмент на отворените позиции, за да предотврати неочаквана волатилност. Търговията ще се възобнови нормално след сетълмента. На потребителите се препоръчва да следят официалните съобщения за актуализации.