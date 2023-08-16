Допустим пасив на крипто

Горепосочените активи могат да се използват за пасиви.

1. Когато задължението на дадена криптовалута надхвърли прага за автоматично погасяване, ще се задейства автоматично погасяване.

2. При автоматично погасяване сумата на погасяването = текущото задължение − праг на автоматично погасяване × (1 – коефициент на автоматично погасяване). Ще бъде начислена такса въз основа на процента за отстъпка на плащането с крипто. Например, ако се дължат 1,000 USDT и процентът за отстъпка е 90%, ще са необходими BTC на стойност (1,000 / 90%).

3. Лихвата се уреждат почасово въз основа на задължението към момента на сетълмента. Не се начислява лихва, ако задължението е в рамките на безлихвения лимит.