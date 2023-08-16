FAIUSDT -- Промяна-- Индексна цена-- Справедлива цена-- Ставка на финансиране / Обратно броене-- / -- FAIUSDT Последно -- -- Справедлива цена -- 24-часов нисък -- 24-часов висок -- 24-часов оборот -- Обем за 24 часа -- Ставка на финансиране / Обратно броене -- Позиции(--) Отворени поръчки(--) История на позиция История на поръчките и търговията Капиталов поток Активи Скриване на други двойки Скриване на други двойки Няма данни Баланс в портфейла: ‎ -- USDT Направете поръчка, копиране на търговия или мрежова сделка сега Копиране на търговия Мрежова търговия Диаграма Правила за търговия Диаграма Анализ Правила за търговия Лимит на риска 1s 1m 5m 15m 1Ч 4Ч 1Д Последна цена Оригинален TradingView Дълбочина Оригинален TradingView Дълбочина Книга за поръчки Пазарни сделки Книга за поръчки -- Цена ( USDT ) Количество ( -- ) Общо ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ср. Цена ≈ 0 Кол 0 Общо 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ср. Цена ≈ 0 Кол 0 Общо 0 -- B -- С Пазарни сделки Цена ( USDT ) Количество ( -- ) Време -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Всички Отстъпване Ръст Нов максимум Нов минимум Повишаване на цената Намаляване на цената Повишаване на цената и висок обем Намаляване на цената и висок обем Двойка за търговия 24-часова промяна Няма данни Отваряне Затваряне Отваряне Затваряне Изолирано 1X S Лимит Пазар Активиране Налично ‎ -- Количество (--) 0% 25% 50% 75% 100% Купуване ‎ 0 -- Продаване ‎ 0 -- Макс Лонг 0 -- Макс къс 0 -- Отворена дълга Отворена къса Марж ‎ 0 USDT Марж ‎ 0 USDT Регистрация Вход Лимит Пазар Активиране Изолирано 1X S Налично ‎ -- Количество (--) 0% 25% 50% 75% 100% Купуване ‎ 0 -- Макс Лонг ‎ 0 -- Отворена дълга Марж ‎ 0 USDT Регистрация Вход Количество (--) 0% 25% 50% 75% 100% Продаване ‎ 0 -- Макс къс ‎ 0 -- Отворена къса Марж ‎ 0 USDT Регистрация Вход Ставка на таксата Създател - / Приемател - Портфейл Депозит Прехвърляне Нереализирани PNL ‎ -

<p>1) Вие потвърждавате и се съгласявате, че MEXC няма да носи отговорност за никакви загуби и щети, причинени от някое от следните обстоятелства:</p><article><p>а) Загуба на печалба, загуба на данни, загуба на възможности, нематериални щети или всякакви щети, произтичащи от форсмажорно събитие.</p><p>б) MEXC има основателни причини да смята, че конкретен Последовател и конкретни трансакции могат да бъдат в нарушение на приложимото законодателство, настоящото Споразумение или други Правни документи, включително, но не само, извършване на забранени търговски дейности (включително, между другото, манипулативно или неправомерно търговско поведение), предоставяне на измамна или невярна информация по време на процеса на отваряне на акаунт, или че не сте действали добросъвестно, когато сте използвали нашите Услуги.</p><p>в) MEXC има основателни причини да смята, че поведението на Последователя в Платформата е заподозряно като незаконно или неправилно, включително, но не само, извършване на забранени търговски дейности (включително, между другото, манипулативно или неправомерно търговско поведение), предоставяне на измамна или невярна информация по време на процеса на отваряне на акаунт, или че не сте действали добросъвестно, когато сте използвали нашите Услуги.</p><p>г) Загуби или разходи, възникнали при купуването или придобиването на каквито и да било данни, информация или трансакции чрез Услугите.</p><p>д) Вашата неправилна интерпретация или неразбиране на Услугите, всяка частична или пълна загуба, причинена от прякото или непрякото ви участие във връзка с Услугите и настоящото Споразумение.</p></article><p>2)Потвърждавате и се съгласявате, че съществуват рискове, свързани с функционирането на Услугите, включително, но не само, автоматични търговски операции, при които вашият акаунт може да стартира и завършва трансакции без вашата ръчна намеса.</p><p>3)Потвърждавате и се съгласявате, че MEXC не гарантира успеха на която и да е копирана търговия или факта, че копираната търговия ще бъде копирана в акаунта на Последователя. Копираната търговия може да не бъде успешно копирана поради няколко причини, включително, но не само, неспазване на минималната сума за търговия с копиране, неспазване на изискваното съотношение на обезпечение, активиране на мерки за контрол на риска и други обстоятелства, които нарушават или са предписани по друг начин от настоящото Споразумение и/или Правните документи.</p><p>4)Потвърждавате и се съгласявате, че може да възникне забавяне на Услугите и да понесете загуби и/или разходи, както и че Услугите може да се провалят.</p><p>5)Услугите за управление на инвестиции са по ваше усмотрение. Обърнете внимание, че ако решите да ангажирате Услугите за копиране на конкретни търговци и/или да следвате конкретни стратегии за търговия, се счита, че сте обмислили цялостното си финансово състояние, включително финансово планиране, и разбирате, че използването на функцията на Услугите е изключително спекулативно, и загубата, която евентуално ще претърпите, може да бъде по-голяма от тази на Търговеца. Търговецът може да прави както печеливши, така и губещи търговски сделки.</p><p>6)Предоставените тук услуги са само за ваша справка. Ако вземете инвестиционно решение на база на информацията, предоставена на Платформата или информацията, получена чрез Услугите, вие носите собствен риск.</p><p>7)Трябва да направите независимо проучване и преценка, преди да вземете инвестиционно решение. Трябва самостоятелно да определите дали вашата инвестиция, стратегия или каквито и да било други продукти и услуги отговарят на вашите собствени нужди на базата на вашите инвестиционни цели и лични и финансови условия.</p><p>8)Вие носите пълната отговорност за загубите, причинени от автоматичното изпълнение на операции с помощта на функцията на Услугите.</p><p>9)Всяка информация в Платформата има за цел да осигури динамика на търговията и информационни услуги за Търговци и Последователи. Тази платформа не предоставя никаква форма на инвестиционни съвети и не предполага предоставяне на такава информация или функции под каквато и да било форма. Трябва да провеждате независими проучвания и да вземате независими инвестиционни решения на базата на информацията, събрана чрез тази Платформа или функцията на Услугите.</p><p>10)Съгласявате се и приемате, че следните, без ограничение, са причини, които могат да доведат до невъзможност за изпълнение на Услугите:</p><article><p>а)Броят на последователите на търговеца е достигнал горния лимит;</p><p>б)Търговецът е преустановил дейността си;</p><p>в)Настоящият ви статус е търговец;</p><p>г)Няма активи или средства във вашия акаунт; и</p><p>д)Лимитът за поръчки на търговеца е достигнал горния лимит.</p></article><p>Ние ще предприемем разумни стъпки, за да наблюдаваме представянето на всеки Търговец в рамките на функционалността на Услугите. Запазваме си правото да поставяме на пауза, спираме или блокираме копирането на даден Търговец в рамките на функционалността на Услугите.</p><p>MEXC изрично си запазва всички права за окончателно обяснение на това Споразумение в рамките на обхвата на закона.</p>