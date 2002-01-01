Правила на събитието

1. Това събитие е изключително за специално поканени потребители, които са получили официални имейли за събитие или други известия от MEXC.

2. Нетните депозити във фючърсната сметка трябва да отговарят на условията на събитието за поне два дни. Валидна сума на депозита във акаунт за фючърси = Сума от входящ поток в периода на събитието - Сума на изходящ поток в периода на събитието.

3. Завършването на указания обем на търговия с фючърси в един ден се счита за успешно отбелязване на активност. След завършването на отбелязване на активност за деня, можете да актуализирате отбелязването си на активност на следващия ден и да продължите с отбелязването на активност. Актуализациите се обновяват според часовата зона UTC+8. Непрекъснатите отбелязвания на активност в продължение на няколко дни ще акумулират последователни дни на отбелязване на активност. Наградите се разпределят на базата на най-големия брой последователни дни с отбелязване на активност, акумулирани в периода на събитието, и не могат да се натрупват.

4. Наградите за стимулиране на търговията ще бъдат изчислени въз основа на вашия обем на търговия с фючърси с такси за търговия > 0 през периода на събитието. Търговията с крипто няма ограничение и наградите ще се разпределят според най-високото ниво, което имате право да получите.

5. Наградите за събитието ще бъдат разпределени под формата на бонус към фючърсната сметка в рамките на 3 работни дни след края на събитието. Бонусът е валиден за период от 7 дни.

6. MEXC си запазва правото да дисквалифицира участници от събитието, които участват в нечестни или злоупотребяващи дейности по време на периода на събитието. Тези дейности включват групова регистрация на акаунти, за да се спечелят допълнителни бонуси, както и всякакви други дейности, които са свързани с незаконни, измамни или вредни цели, като например злонамерен обемен спам или опити за измама.

7. MEXC си запазва правото да променя събитието или неговите правила по всяко време. Ако се направят корекции, допълнително известие няма да се предостави.

8. MEXC си запазва правото на окончателен превод за това събитие. Ако имате въпроси, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.