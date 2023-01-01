Правила и условия

1. Потребителите трябва да се регистрират за събитието, за да отговарят на условията за награди.

2. В изчислението са включени само депозити във веригата, фиатни и P2P депозити.

3. Ще се отчитат само обеми на търговия с фючърси с такси >0 (с изключение на фючърси на стейбълкойн като USDC/USDT). Всички статистики за търговия ще са на база на часова зона UTC+8.

4. Под-акаунтите, маркетмейкърите и институционалните акаунти нямат право на участие.

5. Наградите ще бъдат разгледани и разпределени в рамките на 10 работни дни след края на събитието. За физическите награди нашият екип за обслужване на клиенти ще се свърже директно с победителите, за да уреди доставката.

6. Запознайте се с Инструкциите за бонус за фючърси, преди да използвате бонусите си.

7. Участниците трябва стриктно да спазват условията на услугата. MEXC си запазва правото да дисквалифицира потребители, заподозрени в измиващи сделки, групово регистриране на акаунти, самопродажба или манипулиране на пазара по време на събитието

8. MEXC си запазва правото да модифицира условията на това събитие без предизвестие.

9. MEXC си запазва правото на крайна интерпретация за това събитие. Ако имате някакви въпроси, се свържете с екипа ни за обслужване на клиенти.