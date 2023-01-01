Пример 1: Обемът на търговия с фючърси на Маск в деня на събитието е 80,000,000 USDT и той се класира на първо място по обем на търговията в този ден. Ако приемем, че общият отключен награден фонд е 1,000,000 USDT и дните за търговия на събитието са 14, то тогава бонус наградата за събитието, която той ще получи, е равна на следното: Общ награден фонд 1,000,000 * 25% /14 дни *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>Пример 2: Обемът на търговия с фючърси на Маск в деня на събитието е 25,000,000 USDT и той се класира на 1-во място по обем на търговията в този ден. Ако приемем, че не е покрил изискването за минимален обем на търговия от 40,000,000 USDT за наградата за 1-во място, но е покрил изискването за минимален обем на търговия от 25,000,000 USDT за наградата за 3-то място, то тогава той ще получи наградата за 3-то място.
Вземане на безплатен еърдроп
Вземете позиция на стойност -- USDT – ограничени награди, кой превари, той завари! Поддържани двойки за търговия: --
Защо фючърси на MEXC?
Най-голям брой горещи токени в световен мащаб
Ние предоставяне най-бързите вписвания, най-широкото разнообразие от горещи токени във фючърси и регулируем ливъридж до 200x.
№ 1 в ликвидността в световен мащаб
Над 90% от двойките за търговия предлагат топ ликвидност, гарантирайки стабилност по време на екстремни пазарни условия за предотвратяване на неочаквани ликвидации.
Най-ниските такси на пазара
Насладете се на най-ниските такси за фючърси на пазара: 0.000% за създатели и 0.000% за приематели
ЧЗВ
Правила на събитието
1. Тази позиция от еърдроп е налична единствено за потребители, специално поканени от официални лица на MEXC.
2. Всеки потребител може да вземе позиция от еърдроп безплатно само веднъж. Брокерите, институционалните потребители и под-акаунтите не отговарят на условията за участие в това събитие.
3. Всички участници трябва строго да спазват условията на услугата на MEXC. MEXC си запазва правото да дисквалифицира участници от събитието, които участват в нечестни или злоупотребяващи дейности по време на периода на събитието.
4. MEXC си запазва правото да модифицира условията на това събитие без предизвестие.