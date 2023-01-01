Най-голям брой горещи токени в световен мащаб
Ние предоставяне най-бързите вписвания, най-широкото разнообразие от горещи токени във фючърси и регулируем ливъридж до 200x.
№ 1 в ликвидността в световен мащаб
Над 90% от двойките за търговия предлагат топ ликвидност, гарантирайки стабилност по време на екстремни пазарни условия за предотвратяване на неочаквани ликвидации.
Най-ниските такси на пазара
Насладете се на най-ниските такси за фючърси на пазара: 0.000% за създатели и 0.000% за приематели
1. Тази позиция от еърдроп е налична единствено за потребители, специално поканени от официални лица на MEXC.
2. Всеки потребител може да вземе позиция от еърдроп безплатно само веднъж. Брокерите, институционалните потребители и под-акаунтите не отговарят на условията за участие в това събитие.
3. Всички участници трябва строго да спазват условията на услугата на MEXC. MEXC си запазва правото да дисквалифицира участници от събитието, които участват в нечестни или злоупотребяващи дейности по време на периода на събитието.
4. MEXC си запазва правото да модифицира условията на това събитие без предизвестие.