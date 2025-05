ZKL

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

ИмеZKL

Място в класиранетоNo.1064

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.38%

Циркулиращо предлагане281,440,476

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2814%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.748212614127982,2024-07-22

Най-ниска цена0.02387713139076843,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

