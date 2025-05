ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

ИмеZETA

Място в класиранетоNo.233

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,81

Циркулиращо предлагане828.916.667

Максимално предлагане2.100.000.000

Общо предлагане2.100.000.000

Скорост на циркулация0.3947%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.854005954477877,2024-02-15

Най-ниска цена0.18513285230643206,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

