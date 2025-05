ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

ИмеZERO

Място в класиранетоNo.1387

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане54,868,247,451

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане100,000,000,000

Скорост на циркулация0.5486%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.001404913233005357,2024-09-27

Най-ниска цена0.000067906578999101,2025-02-28

Публичен блокчейнLINEA

