ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

ИмеZEN

Място в класиранетоNo.287

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)70.62%

Циркулиращо предлагане16,047,300

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане16,047,300

Скорост на циркулация0.7641%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена168.15416287,2021-05-08

Най-ниска цена3.092439889907837,2017-07-31

Публичен блокчейнZEN

Сектор

Социални медии

