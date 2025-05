ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

ИмеZENQ

Място в класиранетоNo.2163

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане163,961,332.66790336

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.3279%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.023865997751161782,2024-10-21

Най-ниска цена0.000057039167451318,2025-01-19

Публичен блокчейнBSC

Сектор

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.