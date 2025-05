ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

ИмеZEC

Място в класиранетоNo.83

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)588.89%

Циркулиращо предлагане16,717,818.87835043

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане16,717,818.87835043

Скорост на циркулация0.796%

Дата на издаване2016-10-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5941.7998046875,2016-10-29

Най-ниска цена15.96914388442235,2024-07-05

Публичен блокчейнZEC

Сектор

Социални медии

