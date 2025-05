ZAX

ZAX is a revolutionary utility token built on the Binance Smart Chain that offers a seamless transaction experience to users. It's a token that encompasses the entire crypto universe, and it's available on both the DEX and CEX platforms.

Място в класиранетоNo.6320

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане21 000 000

Общо предлагане21 000 000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8255213866639635,2022-09-10

Най-ниска цена0.001486391355467189,2025-05-17

Публичен блокчейнBSC

