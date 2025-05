XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

ИмеXYM

Място в класиранетоNo.541

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане6,153,277,881.478617

Максимално предлагане8,999,999,999

Общо предлагане8,445,508,044.849034

Скорост на циркулация0.6836%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.77148755,2021-03-21

Най-ниска цена0.00782829519798381,2025-04-06

Публичен блокчейнXYM

