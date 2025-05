XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

ИмеXNA

Място в класиранетоNo.1675

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане9,872,903,071

Максимално предлагане21,000,000,000

Общо предлагане9,872,903,071

Скорост на циркулация0.4701%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.006802428768499582,2023-11-26

Най-ниска цена0.000070314496375403,2023-06-27

Публичен блокчейнXNA

ВъведениеNeurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.