XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Място в класиранетоNo.1651

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.65%

Циркулиращо предлагане47,726,795.94460851

Максимално предлагане0

Общо предлагане198,813,157.8570137

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена9.064501091879395,2022-01-20

Най-ниска цена0.05395484495881792,2025-04-22

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

