Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

ИмеXAI

Място в класиранетоNo.329

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3,38%

Циркулиращо предлагане1 466 462 158,5511835

Максимално предлагане2 500 000 000

Общо предлагане1 930 478 707,5916996

Скорост на циркулация0.5865%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.5967215506622041,2024-03-11

Най-ниска цена0.03866533668546428,2025-04-09

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

