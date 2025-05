WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

ИмеWSM

Място в класиранетоNo.1912

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане1,882,691,506.499461

Максимално предлагане2,000,000,000

Общо предлагане1,897,131,459.509461

Скорост на циркулация0.9413%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07971075055595898,2023-09-30

Най-ниска цена0.000384323782852664,2025-01-30

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеBorn out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.