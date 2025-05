WRLD

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

ИмеWRLD

Място в класиранетоNo.1241

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане712,090,665

Максимално предлагане5,000,000,000

Общо предлагане5,000,000,000

Скорост на циркулация0.1424%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6207653499304687,2022-02-19

Най-ниска цена0.003959094157738242,2023-01-02

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

