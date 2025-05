WNZ

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

ИмеWNZ

Място в класиранетоNo.1103

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане213,625,469

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.0213%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.06725080104804515,2024-02-05

Най-ниска цена0.018925513303433804,2025-01-23

Публичен блокчейнETH

