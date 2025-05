WNXM

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

ИмеWNXM

Място в класиранетоNo.9665

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)310.66%

Циркулиращо предлагане658,987.41780013

Максимално предлагане0

Общо предлагане658,987.41780013

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-07-18 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена134.14417963,2021-05-12

Най-ниска цена7.823164130047671,2022-12-30

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.