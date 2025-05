WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

ИмеWLD

Място в класиранетоNo.47

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0006%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)21.24%

Циркулиращо предлагане1,534,701,399.5571823

Максимално предлагане0

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена11.817127513504316,2024-03-10

Най-ниска цена0.581715807558338,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

ВъведениеWorldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.