WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

ИмеWING

Място в класиранетоNo.1828

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)22.00%

Циркулиращо предлагане5,026,072.02998927

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане7,638,124.86998927

Скорост на циркулация0.5026%

Дата на издаване2020-09-15 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена140.806207937,2020-09-16

Най-ниска цена0.20184338164159354,2025-05-25

Публичен блокчейнONT

