Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Място в класиранетоNo.1932

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане4,116,089,000

Максимално предлагане42,000,000,000

Общо предлагане42,000,000,000

Скорост на циркулация0.098%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.002682324275598843,2024-07-20

Най-ниска цена0.000140917460864389,2025-04-25

Публичен блокчейнETH

