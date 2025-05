WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

ИмеWELF

Място в класиранетоNo.1304

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,25

Циркулиращо предлагане7.432.517

Максимално предлагане50.000.000

Общо предлагане49.999.000

Скорост на циркулация0.1486%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.023530105188494,2024-12-23

Най-ниска цена0.4277405196841301,2025-04-06

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.