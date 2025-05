WECO

WECOIN($WECO) is the native cryptocurrency of Weset ecosystem, where asset owners and NFT holders are provided a comprehensive range of services and offerings. Backed by Real World Assets (RWAs), $WECO serves as a core component, offering benefits and possibilities within our ecosystem.

Място в класиранетоNo.5529

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00270350319145877,2025-01-29

Най-ниска цена0.000000133172221982,2023-05-09

Публичен блокчейнBSC

