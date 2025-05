WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

ИмеWBTC

Място в класиранетоNo.9580

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)250,562.64%

Циркулиращо предлагане128,977.30528189

Максимално предлагане0

Общо предлагане128,977.30528189

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена111556.69168366172,2025-05-22

Най-ниска цена3330.11634888,2019-02-06

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

