WATER

Waterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

ИмеWATER

Място в класиранетоNo.4336

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане0

Общо предлагане25 424 862 798,07667

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.011880438737305467,2024-07-26

Най-ниска цена0.000200047850979556,2025-05-26

Публичен блокчейнWATERFALL

Сектор

Социални медии

