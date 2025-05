WALV

Alvey is a decentralised blockchain with a proof-of-stake consensus model, meaning that the author of the subsequent block is selected at random based on how much cryptocurrency they have in their wallet and how mature that wallet is, continuously rotating addresses to ensure decentralisation and network participation. Blocks are usually built or minted rather than mined; there are also block rewards in addition to transaction fees, thus, builders receive a percentage of "interest" on the amount of funds they bet.

ИмеWALV

Място в класиранетоNo.9725

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,05

Циркулиращо предлагане320.000.000

Максимално предлагане320.000.000

Общо предлагане320.000.000

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.18977012017331865,2022-08-26

Най-ниска цена0.002311108011784089,2022-08-16

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

