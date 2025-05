VSG

Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

ИмеVSG

Място в класиранетоNo.1083

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане10 000 000 000

Максимално предлагане10 000 000 000

Общо предлагане10 000 000 000

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.008684814751309918,2024-12-14

Най-ниска цена0.000002885292866073,2024-08-12

Публичен блокчейнVSG

ВъведениеVector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.