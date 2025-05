VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

ИмеVOXEL

Място в класиранетоNo.909

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.66%

Циркулиращо предлагане241,042,480.74096566

Максимално предлагане300,000,000

Общо предлагане300,000,000

Скорост на циркулация0.8034%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.75817201330435,2021-12-16

Най-ниска цена0.020168643452961734,2025-04-17

Публичен блокчейнMATIC

Сектор

Социални медии

