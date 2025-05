VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Място в класиранетоNo.59

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0004%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)94,48%

Циркулиращо предлагане654 593 349,7088193

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.6545%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.0709119422827476,2025-01-02

Най-ниска цена0.007604929689950013,2024-01-23

Публичен блокчейнBASE

