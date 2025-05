VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

ИмеVEX

Място в класиранетоNo.1810

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане733,642,279

Максимално предлагане1,008,772,305

Общо предлагане1,008,772,305

Скорост на циркулация0.7272%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.0471216,2018-08-01

Най-ниска цена0.000442965498417112,2024-01-29

Публичен блокчейнVEX

Сектор

Социални медии

