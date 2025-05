VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

ИмеVEXT

Място в класиранетоNo.2119

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане216,064,539.82999998

Максимално предлагане300,000,000

Общо предлагане300,000,000

Скорост на циркулация0.7202%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.7169465101476871,2023-09-04

Най-ниска цена0.00272891988299326,2025-04-07

Публичен блокчейнMATIC

Сектор

Социални медии

